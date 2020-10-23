Суд сегодня должен выбрать меру пресечения бывшему замглавы Росгвардии Сергею Милейко

Его подозревают в мошенничестве.

Военные следователи СКР заинтересовались Сергеем Милейко сразу по нескольким поводам. Как вчера писала газета «Коммерсант», они считают, что бывший генерал Росгвардии мог незаконно получить нежилое помещение в Балашихе, в котором позже его жена открыла парикмахерскую. Издание сообщало, что дом, о котором идёт речь, был построен специально для семей военнослужащих внутренних войск МВД. Следствие предполагает, что эта собственность могла попасть во владение Милейко в результате незаконных махинаций с документами.

Еще источники газеты «Коммерсант» рассказали, что бывшего офицера сейчас проверяют на причастность к хищению средств и злоупотреблению служебным положением в тот период, когда он еще работал в Росгвардии. В свою очередь собеседники агентства РБК из этого ведомства отметили, что претензии к подозреваемому также и с мясокомбинатом «Дружба народов», с которым офицер, «не смог грамотно наладить работу». Это предприятие фигурировало в расследовании Фонда Борьбы с коррупцией, которое в 2018-ом году утверждало, что для Росгвардии еду закупают по значительно завышенным ценам.

В Росгвардии тем временем подчеркнули, что Сергей Милейко был уволен из ведомства еще летом 2019-ого года. Это произошло после того, как главное управление собственной безопасности провело проверку в отношении офицера.