Группа сенаторов США призывает ввести санкции против России из-за отравления Алексея Навального

Письмо опубликовано на сайте республиканца Митта Ромни.

Обращение адресовано американскому госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Сенаторы от Демократической и Республиканской партий отмечают, что Алексей Навальный — один из нескольких россиян, которых пытались отравить из-за того, что они были противниками Владимира Путина. В письме указано, что расследования оппозиционного политика о высокопоставленных российских чиновниках вдохновили поколения молодых россиян на мечту о стране, где господствует верховенство права. Свои подписи под обращением с призывом ввести санкции против России поставили, в частности, сенаторы Марко Рубио и Бен Кардин. Как отметили авторы письма, Соединенные штаты не могут оставаться в стороне, когда Москва пытается заставить замолчать оппонентов по всему миру. Американские сенаторы напомнили об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, Владимира Кара-Мурзы, Александра Литвиненко и Анны Политковской.

В начале октября Евросоюз ввел санкции против российских высокопоставленных чиновников из-за отравления Алексея Навального.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в эфире канала «Навальный live» заявила, что их команда подает еще одну жалобу с требованием возбудить дело об отравлении Алексея Навального.

Напомним, Владимир Путин заявил, что уголовное дело по факту отравления Навального не возбуждено потому, что власти Германии не предоставляют биологические материалы и официальное заключение экспертизы, вызвавшей отравление.