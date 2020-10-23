Трамп во время дебатов с Байденом, заявил, что Россия и Иран не хотят его победы на выборах

Дональд Трамп во время дебатов со своим соперником, кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом, заявил, что Россия и Иран не хотят его победы на выборах. При этом он сослался на данные нацразведки США. В свою очередь Байден также заявил, что российские власти хотят, чтобы он не стал президентом, и добавил, что в случае его избрания все, кто вмешивается в выборы, «заплатят за это».Кроме того, оппоненты обвинили друг друга в финансовой нечистоплотности: Трамп заявил, что Байден получил от России $3,5 млн, а Байден отверг эти обвинения и отметил, что Трамп более 20 лет не публиковал свои налоговые декларации.
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