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07:03, 23 октября 2020

Французские власти расширили территорию, на которой действует комендантский час

Так они отреагировали на рост заболеваемости коронавирусом.

Не выходить из дома с девяти вечера до шести утра теперь обязаны более половины всех жителей Франции, то есть около 46-ти миллионов человек. Это связано с тем, что в последние дни там наблюдается значительный рост выявления новых случаев коронавируса. На этой неделе заболеваемость в среднем была на уровне 20-25 тысяч человек в сутки.

Предполагается, что комендантский час продержится еще как минимум три недели. При этом, чиновники ранее не исключали, что его продлят до 1-ого декабря, если парламент на это согласится.

Сравнительно жёсткие ограничения распространяются на Париж и еще восемь крупных городов страны. При этом, бизнес, даже из сферы развлечения, всё еще работает. Жители столицы, например, могут посещать театры и рестораны, однако сейчас клиентам, например, кафе и бистро нельзя собираться больше шести человек за одним столом.

За всё время эпидемии во Франции выявили более миллиона случаев заболевания коронавируса. По официальным данным, от этой болезни скончались порядка 34-х тысяч граждан республики.



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