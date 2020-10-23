США объявят о готовности своей вакцины от коронавируса в течение нескольких недель

С таким обещанием в ходе теледебатов со своим соперником на выборах Джоном Байденом выступил президент США Дональд Трамп. При этом он утверждал, что вакцина будет распространена среди американцев.

Дональд Трамп перед дебатами с кандидатом от демократов Джо Байденом сдал тест на коронавирус с отрицательным результатом. Об этом рассказал глава аппарата Белого дома Марк Медоуз. По словам чиновника, тест был сделан в последний момент, по дороге в штат Теннесси, где проходили дебаты.После того, как стал известен результат теста, комиссия по дебатам решила убрать перегородку из оргстекла, которой предполагалось разделять оппонентов. Байден также сообщил об отрицательном тесте на коронавирус.