Дональд Трамп вновь заявил, что никогда не получал никаких денег от России

В ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов с Джоном Байденом он сказал, что жестче всех своих предшественников на посту президента относится к России. В свою очередь, его оппонент пообещал, что все, кто вмешивается в выборы в США, включая Россию и Китай, «заплатят за это».