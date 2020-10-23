Между Россией и Турцией назревает шпионский скандал

Как передает издание Daily Sabah, турецкие спецслужбы задержали топ менеджера и еще пятерых сотрудников компании Bosphorus Gaz, которая является крупным покупателем российского газа и до 2018 года была в собственности у «Газпрома». По информации издания, следствие считает, что главная обвиняемая Эмель Озтюрк как минимум с апреля поддерживала контакты с тремя представителями иностранной компании и передавала им сведения об объемах закупки газа Турцией и ценах.

По неподтвержденным данным, этой иностранной компанией может быть «Газпром». Предполагается, что российскую монополию могли интересовать сведения о газовом месторождении, которое открыто Турцией в Черном море.