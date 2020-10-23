Ольга Егорова покинет сегодня должность Председателя Мосгорсуда

Она проработала судьёй 37 лет и получит выходное пособие около 14 млн рублей, подсчитали «Открытые медиа».

Высшая квалификационная коллегия судей приняла отставку Егоровой месяц назад. И сегодня, за два дня до истечения своего третьего по счёту срока полномочий, она официально покинет пост Председателя Мосгорсуда. На этой должности Ольга Егорова трудилась с конца 2000-го года. А начала карьеру в 1983, когда начала исполнять обязанности народного судьи Октябрьского районного суда.

Как сообщали Открытые медиа, экс-председатель Мосгорсуда может рассчитывать на выходное пособие приблизительно в 14 млн рублей. Помимо этого Ольга Егорова сможет рассчитывать на ежемесячное содержание, которое составит более 300 000 рублей.

Новым Председателем Московского городского суда на следующий шестилетний срок назначен председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын.