Мосгорсуд рассмотрит сегодня апелляционные жалобы на приговор по делу «Седьмой студии»

Их подали все фигуранты, кроме режиссера Кирилла Серебренникова.

Апелляции на приговор подали бывшие генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин, а также бывший руководитель департамента господдержки искусства Министерства культуры Софья Апфельбаум. Все заявители просят отменить приговор и вынести новый — оправдательный. Режиссер Кирилл Серебренников сказал, что с жалобой обращаться не будет, поскольку устал от судов.

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и крупному штрафу по обвинению в мошенничестве. Алексей Малобродский получил два года условно со штрафом, Юрий Итин приговорен к трем годам условно со штрафом. Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности, но освобождена от наказания за сроком давности.

Генпрокуратура и Минкульт не стали обжаловать решение суда.