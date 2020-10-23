Влиятельные сенаторы США призвали Госдеп и Минфин ввести санкции против России из-за отравления Навального

Послание в адрес Майка Помпео и Стивена Мнучина опубликовано на сайте республиканца Мита Ромни. В послании говорится, что российский оппозиционный политик в настоящее время является главным критиком Владимира Путина, и что Навальный «только последний в ряду политических активистов, которых пытались отравить из-за того, что они были противниками путинского режима». Помимо Ромни, письмо подписали сенаторы от Республиканской партии Марко Рубио и Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.



Президент Владимир Путин заявляет, что лично способствовал разрешению на выезд оппозиционному политику Алексею Навальному за границу на лечение.

Путин утверждает, что версия с отравлением Навального звучит не в первый раз.

Препятствий к выезду за рубеж у Алексея Навального не было, — сказал «Эху Москвы» его адвокат Вадим Кобзев.

Политика Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Через несколько дней Навального перевезли в Германию в клинику Шарите.

В суд Томска подана жалоба сторонников Навального на бездействие следствия. Как рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный Live» юрист ФБК Любовь Соболь, уже прошли два срока по 30 дней, отведенных на проверку заявления об отравлении политика, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Поэтому, как подчеркнула юрист, команда Навального подает новую жалобу с требованием возбудить дело и предоставить отчет о ходе расследования.