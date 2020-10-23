Ольга Егорова сегодня официально покидает пост председателя МГС.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление Егоровой о прекращении ее полномочий имсенно с этой даты. Егорова возглавляла столичные суды 20 лет. По закону, за Егоровой сохранится звание судьи и гарантии личной неприкосновенности. Согласно указу президента, на смену Егоровой придет Михаил Птицын.