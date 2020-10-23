МГС сегодня рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор по делу «Седьмой студии».

В случае признания приговора законным, он вступит в силу. Также городской суд может вернуть дело на новое рассмотрение, изменить наказание или оправдать обвиняемых. На предстоящем заседании будут рассмотрены жалобы Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского, которые просят вынести им оправдательный приговор. Кирилл Серебренников, получивший три года условно, приговор не обжаловал.