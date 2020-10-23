В суд Томска подана жалоба сторонников Навального на бездействие следствия.

Как рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный Live» юрист ФБК Любовь Соболь, уже прошли два срока по 30 дней, отведенных на проверку заявления об отравлении политика, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. Поэтому, как подчеркнула юрист, команда Навального подает новую жалобу с требованием возбудить дело и предоставить отчет о ходе расследования.
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