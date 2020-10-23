20 мобильных групп проверяют соблюдение масочно-перчаточного режима в московском метро.

Как рассказали ТАСС в столичном управлении МВД, в состав мобильных групп входят полицейские, сотрудники «Организатора перевозок» и служба безопасности подземки. В главке отметили, что при выявлении пассажиров без масок и перчаток их штрафуют на 5 тыс. рублей.