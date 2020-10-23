В результате теракта погиб муфтий Дамаска шейх Мухаммед Аднан аль-Афьюни.

Как передает государственное сирийское агентство SANA, в его машине было заложено взрывное устройство, которое сработало в пригороде сирийской столицы. Муфтий возглавлял Международный исламский центр «Аль-Шам» по противодействию экстремизму. По данным Al Arabiya, аль-Афьюни, был близок к главе сирийского режима Башару Асаду и несколько лет назад сыграл ключевую роль на переговорах с оппозицией и воюющими в сельской местности группировками.