Президент и глава нацразведки США хотят рассекретить документы о вмешательстве России в выборы 2016 года.

По сведенияи Reuters, стремление рассекретить документы не поддерживают ЦРУ и АНБ США. По мнению этих спецслужб, публикация документов может нанести вред американской нацбезопасности и разведсообществу. США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, однако российские власти все обвинения отвергают. Документ, на рассекречивании которого настаивают Дональд Трамп и Джон Ретклифф, не подтверждает выводы о вмешательстве Кремля в выборы 2016 года.