Владимир Путин заявил, что лично способствовал тому, чтобы Алексея Навального выпустили на лечение в Германию.

По словам президента, как только Юлия Навальная обратилась к нему, он тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда политика за границу на лечение, при том, что у Навального были ограничения на выезд. Путин также заявил, что если бы, как он выразился, «фигуранта» отравили власти России, то ему бы не дали покинуть страну. В августе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что Путин не участвовал в принятии решения о перевозке Алексея Навального из России в Германию.