Соратники Навального подали в суд Томска жалобу на бездействие следствия.

Как рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный Live» юрист ФБК Любовь Соболь, уже прошли два срока по 30 дней, отведенных на проверку заявления о преступлении, однако уголовное дело об отравлении политика до сих пор не возбуждено. Поэтому, как подчеркнула юрист, команда Навального подает новую жалобу с требованием возбудить дело и предоставить отчет о ходе расследования.