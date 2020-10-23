Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:16, 23 октября 2020

Московские власти предупредили десятки компаний об ответственности за нарушение удаленного режима.

Как передает РБК, мэрия требует, чтобы отчетные сведения соответствовали реальному положению в офисах. Среди предупрежденных РЖД, Сбербанк, ВТБ и Mail.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин еще 1 октября обязал столичных работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Чижов: Обоснование санкций ЕС и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое Постпред России при Евросоюзе пообещал, что Москва ответит зеркально на санкции ЕС, которые ввели в связи с отравлением Навального…

5 181 6 12584 17.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Что Россия хотела бы от нового президента США? Все эти предложения отвечают и национальным стратегическим интересам США. Если эти интересы мир и развитие…

5 107 6 8028 21.10
Блоги

Леонид Гозман политик

Памяти табличек Последнего адреса Хотим, говорят, позитива, не хотим, говорят, чтобы дом был похож на кладбище. То есть, не то плохо, что страна – кладбище, а то плохо, что об этом напоминают…

5 208 6 18485 20.10
Новости

Владимир Путин сказал о возможности остаться на посту президента после 2024 года, что посмотрит, когда придет время Президент в телеэфире сказал, что никогда не думал о своей роли в истории, не прочитал про себя ни одной книги и «просто работает»...

5 55 6 5176
Блоги

МИД России: Утверждения о якобы «преднамеренном отравлении» Навального остаются не подкреплёнными По заявлениям немецкой стороны, цель сокрытия этих сведений – недопущение распространения информации о веществах, не включённых в Приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия…

5 85 6 9088 20.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Преступник не имеет национальности Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства…

5 280 6 31171 17.10
Блоги

Владимир Путин: В самые тяжёлые моменты развития пандемии, честно скажу, испытываю чувство гордости за Россию Конечно, стоит вопрос: что такое сильное государство? В чём его сила? Разумеется – не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Я убеждён, что сила государства прежде всего в доверии к нему со стороны граждан…

5 78 6 8886 22.10
Новости

Владимир Путин заявил, что лично поручил выпустить из страны Алексея Навального Президент, не называя имени политика, впервые с августа высказался о его отравлении…

5 48 6 5647
Блоги

Заявление МИД России о ситуации с продлением ДСНВ Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов…

5 44 6 5540 20.10
Блоги

Видео дня

+ Комментарий Путина по ситуации с Навальным Комментарий Путина по ситуации с Навальным Путин отметил, что, если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы отправили на лечение в Германию…

5 132 6 17409 22.10
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Марков политолог

Жестче надо, жестче Надо было сразу возбуждать уголовное дело. Объявить в розыск Марию Певчих и потребовать от британских властей ее выдачи российскому правосудию как главной подозреваемой в организации покушения на жизнь Навального…

5 253 6 37921 16.10
Блоги

Светлана Тихановская: Поголовной люстрации не будет. В новой Беларуси нужна ваша работа Это ваш шанс встать на сторону беларусов. Если вы не согласны исполнять преступные приказы – не делайте этого. Режим знает, что умирает – и пытается разделить свою участь со всеми вами, замарав честь вашей формы…

5 208 6 31215 20.10
Блоги

+ Мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам автобусов выталкивать из салона людей без масок Мэр Екатеринбурга разрешил пассажирам автобусов выталкивать из салона людей без масок Александр Высокинский сказал, что увеличение количества заболевших может привести к новому режиму ограничений…

5 76 6 12401 21.10
8читать ;смотреть
Блоги

+ Полицейские в петербургском метро жестко задержали мужчину без маски Полицейские в петербургском метро жестко задержали мужчину без маски Автор видеозаписи инцидента рассказал, что молодой человек пытался объяснить что он астматик и носить маску не может, а также пытался понять, где он может ее купить…

5 229 6 39334 18.10
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Согомонов институт социологии ФНИСЦ РАН, Университет гражданской культуры

Карабахский вердикт геополитике В Карабахе не решается вопрос о суверенитете и просто «земле», как его смысловом выражения. Решается вопрос о легитимном праве на убийство…

5 35 6 6183 21.10
Блоги

Сергей Марков политолог

Франция слишком широко открыла двери перед мигрантами Франция должна брать пример у России, где создана очень хорошая программа государственного влияния на общину мусульман, — чтобы ислам был мирным…

5 61 6 10709 17.10

Популярное за неделю

Новости

Автомобили с камерами фиксации нарушений ПДД начали штрафовать водителей за проезд по обочине на МКАД Это сообщает столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале…

5 7 6 124515
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если государство настолько прогнило, что тюрьмы превратились в тюремные колл-центры, в систематический бизнес по ограблению населения, если у вас экономика рушится, то о каком политическом влиянии в мире может идти речь?..

5 45 6 98685 17.10
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3329453
Процессы «Бунташного века»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 2839 18.10
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Кремле обеспокоены и очень озабочены. Это провал, Вася Региональные власти упорно не признают катастрофичность ситуации, работая по федеральным методичкам, и Крым опять же не исключение, где по мнению Сергея Аксёнова в текущей коронавирусной катастрофе виноват не туристический сезон…

5 142 6 167960 17.10
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Смерть Смирнова и Михалков — герой труда Смерть Смирнова и Михалков — герой труда «Герой труда» получен Михалковым вполне заслуженно, но на медали должно быть маленькое уточнение, ещё одно слово «мартышкиного»...

5 77 6 148893 21.10
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8811080
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4676884

Сегодня в эфире