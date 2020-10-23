Московские власти предупредили десятки компаний об ответственности за нарушение удаленного режима.

Как передает РБК, мэрия требует, чтобы отчетные сведения соответствовали реальному положению в офисах. Среди предупрежденных РЖД, Сбербанк, ВТБ и Mail.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин еще 1 октября обязал столичных работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников.