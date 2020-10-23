Эльвира Набиуллина, по сведениям Forbes, заступилась за топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова.

Он арестован по подозрению в мошенничестве. Как рассказывают источники издания, на закрытой части недавней встречи президента с членами РСПП глава ЦБ говорила о декриминализации экономических преступлений и об избыточной мере пресечения в отношении Хабарова. Глава ЦБ отозвалась о топ-менеджере, как о профессионале, которого задержали и оправили под арест без предварительного разбирательства.