Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста Владимира Воронцова.

Как рассказал ТАСС адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» Александр Самухов, это сделано по ходатайству защиты, которой в установленный срок не дали возможность ознакомиться с материалами суда первой инстанции. Бывший сотрудник органов внутренних дел Воронцов обвиняется в вымогательстве, распространении порнографии, клевете и публичном оскорблении представителя власти. Свою вину он не признает. Слушание его дела в суде назначено на 28 октября.