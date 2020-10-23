По сведениям The NYT, российские хакеры могут повлиять на итоги президентских выборов в США.

Как пишет издание со ссылкой на источники в американских разведслужбах, хакеры смогли получить доступ к некоторым компьютерным базам данных в США. При этом официального подтверждения этой информации у газеты нет. Источники газеты предполагают, что целью хакерских атак будет помощь президенту США Дональду Трампу, который баллотируется на второй срок.