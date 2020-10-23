Владимир Путин отправил в отставку первого замдиректора ФСБ Сергея Смирнова.

По сведениям РБК, генерал армии координировал в спецслужбе военную контрразведку, и службы экономической безопасности и по защите конституционного строя. Ранее британская Guardian писала о возможной причастности этих подразделение к покушению на Алексея Навального. Впрочем, источники РБК утверждают, что Смирнов уволен не из-за скандала с оппозиционным политиком, а по достижении предельного возраста — ему исполнилось 70 лет.