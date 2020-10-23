Певица Юлия Чичерина получила паспорт ДНР.

У себя инстаграме она опубликовала совместное с главой ДНР Денисом Пушилиным фото, на котором стоит с паспортом непризнанной республики. Чичерина поддерживает самопровозглашенные ДНР и ЛНР и неоднократно приезжала туда с концертами. Паспорт ЛНР певица получила в 2017 году.