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02:10, 23 октября 2020

КС Польши фактически запретил аборты.

Он признал противоречащим Конституции закон, разрешающий прерывать беременность в случае патологий у плода. Как отмечается на сайте ВВС, обнаружением врожденных дефектов плода в стране обосновывалось около 98% легальных абортов. Польское законодательство об абортах считается одним из самых суровых в Европе. Из-за этого в стране получил распространение т.н. «абортивный туризм» — поездки для операции в другие страны.



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