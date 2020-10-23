КС Польши фактически запретил аборты.

Он признал противоречащим Конституции закон, разрешающий прерывать беременность в случае патологий у плода. Как отмечается на сайте ВВС, обнаружением врожденных дефектов плода в стране обосновывалось около 98% легальных абортов. Польское законодательство об абортах считается одним из самых суровых в Европе. Из-за этого в стране получил распространение т.н. «абортивный туризм» — поездки для операции в другие страны.