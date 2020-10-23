Google не согласен с решением суда о снятии ограничений на просмотр фильма «Беслан» на YouTube.

Как сообщили РИА в пресс-службе компании, решение суда будет обжаловано. Там подчеркнули, что видеохостинг никогда не ограничивал доступ пользователей к видео, а лишь помечал «чувствительный» контент соответствующими предупреждениями. В суд с иском к Google обратился прокурор Москвы, который счел ограничений для просмотра фильма Александра Рогаткина нарушением прав граждан.