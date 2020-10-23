Владимир Путин утверждает, что лично просил прокуратуру выпустить Алексея Навального за рубеж.

При этом президент напомнил, что у Навального были ограничения на выезд. По словам Путина, если бы власти хотели кого-то отравить, вряд ли бы его отправили на лечение в Германию. Путин также отметил, что немецкая сторона так и не предоставила по запросу России результатов анализов Навального и заключения экспертов по причинам его отравления.