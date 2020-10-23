лиятельные сенаторы США призвали Госдеп и Минфин ввести санкции против России из-за отравления Навального.

В Послание в адрес Майка Помпео и Стивена Мнучина опубликовано на сайте республиканца Мита Ромни. В послании говорится, что российский оппозиционный политик в настоящее время является главным критиком Владимира Путина, и что Навальный «только последний в ряду политических активистов, которых пытались отравить из-за того, что они были противниками путинского режима». Помимо Ромни, письмо подписали сенаторы от Республиканской партии Марко Рубио и Роджер Уикер, а также демократы Бен Кардин, Дик Дурбин и Крис Кунс.