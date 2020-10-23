Совет ЕС ввел санкции в отношении двух граждан России и спеццентра ГРУ.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Костюков, офицер ГРУ Дмитрий Бадин и подразделение ГРУ, известное как группировка хакеров Fancy Bear. В Евросоюзе уверены, что они причастны к кибератакам на парламент Германии в 2015 году и ОЗХО в 2018-м. К ограничительным мерам присоединилась и Великобритания. Костюков попадает под европейсие санкции уже во второй раз. Впервые это произошло в прошлом году после отравления «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей.