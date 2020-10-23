Суд отправил под домашний арест педагога патриотического центра в Лобне.

Там 20 октября из-за взрыва снаряда погиб подросток. В отношении директора центра избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данным следствия, 14-летний ребенок погиб от детонации боеприпаса времен войны. Директор и педагог центра подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности.