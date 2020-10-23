Доля экономящих на еде россиян, по данными Сбербанка, сократилась до шестилетнего минимума.

Опрос, проведенный кредитной организацией показывает, что в третьем квартале на еде стремились сэкономить 62% респондентов против 65% во втором. Также россияне стали чаще посещать магазины и заходить в большее количество торговых точек в неделю. Ранее опрос «Ромира» показал, что с начала пандемии расходы россиян оказались выше, чем за несколько предыдущих лет.