Дмитрий Песков считает, что Москва и Вашингтон могут договориться о продлении СНВ на один год.

Выступая в эфире Первого канала, представитель Кремля добавил, что в ближайшие дни по линии экспертов предстоит зафиксировать соответствующие договоренности. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия надежно обеспечила свою стратегическую безопасность и может в любом случае гарантировать паритет с США. Договор СНВ-3 заключен на десять лет и его действие истекает в феврале следующего года. Пока сторонам не удалось договориться ни о его продлении, ни о заключении нового соглашения.