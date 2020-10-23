Первые партии нового айфона — 12 и 12 Pro поступят сегодня в продажу по всему миру

У магазинов заранее встают в очереди, сделано уже множество предварительных заказов.

По оценкам специалистов изменений в новой модели не так много, однако некоторые усовершенствования есть. В частности, Apple возвращает плоское стекло и строгие рамки, заменены экраны всех моделей и дисплеи, которые показывают более контрастную картинку, и тратят меньше заряда. При этом общее время работы батареи не выросло. Главное изменение камеры — новые возможности съемки в темноте, теперь ночной режим появился на портретном объективе и фронтальной камере. На презентации в Apple заявляли, что iPhone 12 тоньше, компактнее и легче предшественника. Компания предлагает формат связи 5G, однако в России ее пока нет, поэтому оценить эту опцию пользователи не смогут. Спрос на новые iPhone в ходе предварительных заказов побил прошлогодние рекорды. Особой популярностью пользуются модели в синем цвете.

Стоимость iPhone 12 составит от 80 тысяч рублей, а модели 12 Pro — от 100 тысяч.