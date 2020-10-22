Власти Франции и Испании сегодня сообщили о максимальном суточном приросте инфицированных коронавирусом

Во Франции выявили за сутки более 41 тысячи заболевших, в Испании – почти 21 тысячу. Франция, по официальной оценке, приблизилась к одному миллиону зарегистрированных случаев COVID-19. В Испании миллион заболевших зарегистрировали днем ранее.