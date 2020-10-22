Решение Конституционного суда Польши о фактическом запрете абортов вызвало большой резонанс в обществе

В Польше запретили прерывание беременности из-за врожденных генетических дефектов у плода. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» польский журналист Игорь Исаев, это привело к огромному возмущению польского общества.

Судьи признали несоответствующим Конституции положение законодательства, которое разрешало женщине прервать беременность в случае обнаружения у плода тяжелого и необратимого дефекта или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни. Как отмечает Русская служба Би-би-си, этим обосновывалось примерно 98% абортов, которые легально провели в стране в прошлом году.

По словам И.Исаева, это решение КС Польши вызвало большой резонанс в обществе. «То, что происходит сейчас — возмущение польского общества огромное. И это явно перейдет в большую общественную дискуссию. Этот вопрос очень сильно разделяет поляков», — сказал он.

Журналист считает, что в результате принятого решения, в стране непременно пройдут протесты. «Протесты будут, люди собираются выходить. Единственно, что пандемия, скорее всего, внесет коррективы, неизвестно в какой форме протесты будут проходить. Потому что вся Польша сейчас находится в красной зоне. А власть не санкционирует акции с участием более 10 человек», — отметил он.

По словам И.Исаева, в Польше существует одно из самых жестких законодательств по поводу проведения абортов.

«До сих пор в стране легально позволялись аборты только в нескольких случаях. И Конституционный суд сегодня поставил под сомнение один из таких случаев, который чаще всего использовался женщинами, делающими аборт, это в том случае, когда у плода нашли какие-то заболевания, которые очень сильно влияют на его здоровье. В этом случае польское законодательство до сих пор допускало возможность проведения аборта. И сегодня КС как раз приняла такое решение, что такой вид аборта он не соответствует конституции», — рассказал он.

И.Исаев напомнил, что в 2016 году в Польше уже проходили массовые протесты, связанные с жестким подходом к вопросу об абортах, в более чем 150 городах.

«Большие города очень сильно протестуют против именно такого подхода к женщинам. И это вопрос в принципе, который очень сильно разделяет польское общество. Тогда (в 2016 г.) правительство увидело, что очень много людей протестует против такого решения, а спустя 4 года это дело предали в КС. Но суд делает тоже самое, что и правительство хотело сделать ранее», — отметил он.

Одна из теорий, почему это решение было принято сейчас, допустил И.Исаев, это «попытка отвлечь общественное внимание от темы пандемии, с которой правительство не справляется».