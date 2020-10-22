Американские сенаторы вновь призывают ввести санкции из-за отравления Алексея Навального

Как пишет агентство «Блумберг», письма госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину направили демократы Бен Кардин и Крис Кунс и республиканцы Митт Ромни, Марко Рубио и Роджер Уикер. Законодатели призывают использовать акт имени Сергея Магнитского, который позволяет наказывать за нарушения прав человека, или закон о запрете применения химического и биологического оружия.

Ранее санкции ввели ЕС и Великобритания. В черный список попали, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.