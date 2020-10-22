Голландский специалист по кибербезопасности утверждает, что получил доступ к «Твиттеру» Дональда Трампа

Виктор Геверс сказал газете de Volkskrant, что угадал пароль с пятой попытки. По его словам, это было MAGA2020 – сокращение от фразы Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), предвыборного лозунга Трампа. Геверс сделал скриншоты, доказывающие, что смог получить доступ к аккаунту.

Один из них опубликовало издание TechCrunch. Специалист сказал, что написал письмо Трампу с предложением придумать пароль посложнее, а также обратился в Белый дом, ЦРУ, ФБР и администрацию Твиттера. В Белом доме все это отрицают.

Стоит отметить, что в «Твиттере» у Дональда Трампа 87 миллионов подписчиков, и что многие политические заявления президент США делает именно в этой соцсети.