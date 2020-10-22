Власти Гонконга оштрафовали американский банк Goldman Sachs на 350 миллионов долларов

Для китайской автономии это рекордная сумма в подобных случаях, — отмечают местные СМИ.

Местная комиссия по ценным бумагам и фьючерсам признала азиатское подразделение банка виновным в недостаточной борьбе с отмыванием денег. Речь идет о скандале с одним из малазийских фондов. Расследование выявило коррупционную схему с участием высокопоставленных чиновников. Почти 700 миллионов долларов из средств государственного фонда были обнаружены на личных счетах тогдашнего министра Раджиба Разака, который сейчас отбывает срок за коррупцию.