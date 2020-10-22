Европейский союз ввёл санкции в отношении двух россиян и одного из центров специальной службы ГРУ

Это произошло из-за кибератак на немецкий парламент и ОЗХО.

Санкционный список ЕС пополнился сегодня тремя пунктами. Во-первых, в нём появилось имя предполагаемого сотрудника ГРУ Дмитрия Бадина. Как утверждают в Евросоюзе, этот человек, работая на российскую разведку, был причастен к взлому информационных систем Бундестага в апреле и мае 2015-го года. Та атака затронула компьютеры нескольких членов парламента, среди них была, например, канцлер Ангела Меркель.

Во-вторых, санкции коснулись начальника Главного разведывательного управления Генштаба России Игоря Костюкова. В ЕС отметили, что военный имеет отношение не только к взлому Бундестага, но и к кибератаке на компьютерные системы Организации по запрещению химического оружия в 2018-ом году.

Оба этих человека, по данным Евросоюза, относятся к 85-му Главному центру спецопераций Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил. Оно также попало сегодня под санкции, поскольку европейские эксперты заключили, что это управление несет угрозу как для ЕС, так и для отдельных стран, которые в него входят.

Непосредственно это решение ЕС в России еще не комментировали, тем не менее, ранее Москва неоднократно отрицала причастность своих спецслужб к подобным кибератакам.