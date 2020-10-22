Владимир Путин заявил, что лично поручил выпустить из страны Алексея Навального

Президент, не называя имени политика, впервые с августа высказался о его отравлении.

Никаких ограничений на выезд из России Алексея Навального нет и не было, заявил «Эху Москвы» адвокат политика Вадим Кобзев. По его словам, Путин сказал ерунду.

Ранее супруга основателя ФБК Юлия Навальная в интервью журналисту Юрию Дудю сказала, что добиться его транспортировки в Германию ей помогли, в том числе, общественное давление и позиция западных лидеров.

Евросоюз ранее счел доказанным отравление Алексея Навального химическим оружием «Новичок». ЕС ввел санкции, под которые попал директор ФСБ Александр Бортников и два высокопоставленных сотрудника Кремля.