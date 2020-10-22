Прага испытывает нехватку в количестве больничных коек для больных коронавирусом — мэр Праги

Столица Чехии испытывает нехватку в количестве больничных коек для больных коронавирусом. Об этом рассказал в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы» мэр Праги Зденек Гржиб.

На вопрос, готова ли Прага по сравнению с весенним обострением распространения коронавируса сегодня к новой вспышке пандемии, мэр ответил:

«Касательно медицинского оснащения как то медицинских масок, мы основательно подготовились. Сейчас более серьезно стоит вопрос с количеством больничных коек. Здесь ограничением служит численность медицинского персонала. К сожалению, они тоже заболевают, тем самым сокращая и количество мест. Но в целом наша система здравоохранения держит удар», — сказал он.

В случае с Чешской Республикой, З.Гржиб считает, что проблема в том, что весной были введены довольно строгие ограничения, которые в последствие были сняты в одночасье. «Правительство заявляло, что мы прошли через это и пандемия сошла на нет. Но это была неправда, приведшая к тому, что граждане все с меньшей охотой соблюдают ограничения. В ответ на это правительство ужесточает меры, вместо того, чтобы вести открытый диалог с населением», — отметил он.

Мэр считает, что правительству Чехии следует объяснить суть ограничений, быть более конкретными и последовательными.

«Потому что получается, что люди формально соблюдают меры предосторожности и в то же время ведут вполне законную деятельность, подвергая себя и окружающих риску, например, организовывают домашние вечеринки. Правительство не доводит до граждан смысл вводимых мер. К тому же некоторые его члены были замечены за несоблюдением этих самых ограничений. К примеру, премьер-министр советовал всем не покидать пределы страны в период отпусков, и сам же в свои каникулы уехал за границу. Вот пример действий, подрывающий доверие людей», — подчеркнул он.

З.Гржиб считает, что наиболее эффективными мерами в борьбе с распространением коронавируса являются простые правила предосторожности: ношение масок, перчаток, дистанция и постоянное использование антисептиков – «это одна из самых результативных мер». И если бы государство, отметил мэр, прояснило эти правила, «ситуация была бы намного лучше».

«Очевидно, что последнее, к чему прибегнет правительство — это локдаун — сворачивание бизнесов», — добавил он.