Американскую корпорацию Google в Южной Корее заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства

Как пишет агентство Reuters, расследование ведет комиссия по свободной торговле. Если компанию признают виновной, ей грозит штраф или судебное преследование.

Google подозревают в том, что IT-гигант не позволяет местным производителям смартфонов, таким, как Samsung, использовать операционные системы других разработчиков. На днях правительство США подало иск против компании Google по обвинению в нечестной конкуренции. Некоторые члены Конгресса призывают разделить корпорацию на несколько отдельных компаний.