Дональд Трамп полагает, что Джозеф Байден в случае победы на выборах начнет его уголовное преследование

Президент США в интервью телеканалу CBS назвал своего соперника «чрезвычайно бесчестным парнем», — передает ТАСС. Интервью было записано во вторник в Белом доме и в полном виде должно было выйти в эфир в воскресенье, однако, Трамп сегодня опубликовал неотредактированную запись беседы. Президент США был крайне недоволен поведением известной журналистки Лэсли Стол, которая взяла у него интервью.

Она, в частности, напомнила Трампу, что он призывал упрятать за решетку и Байдена, и Барака Обаму, и неоднократно не согласилась во время интервью с тем утверждением Трампа, что администрация Обамы шпионила за его избирательным штабом на прошлых выборах.