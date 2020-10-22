Путин, по данным СМИ, уволил куратора Второй службы ФСБ, которую связывают с отравлением Навального

Генерал армии Сергей Смирнов был на посту первого заместителя директора ФСБ 17 лет. Источники РБК говорят, что Смирнов уходит в отставку по выслуге лет, так как в этом году ему исполнилось 70. В то же время, «Новая газета» напоминает, что в ФСБ Смирнов управлял работой департамента военной контрразведки, службой экономической безопасности, а также службой по защите конституционного строя.

Ее также называют Второй службой ФСБ – и именно она, как утверждала британская газета The Guardian со ссылкой на источники в спецслужбах Германии, Британии и Франции, может быть причастна к отравлению российского политика Алексея Навального.