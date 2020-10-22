Турецкая пресса пишет о задержании предполагаемых российских шпионов

Как пишет газета Daily Sabah, это заместитель управляющего директора и еще пять сотрудников компании Bosphorus Gaz. Она является крупным покупателем российского газа и до 2018 года была в собственности у «Газпрома».

По версии следствия, главная обвиняемая Эмель Озтюрк как минимум с апреля 2020 года находилась в контакте с тремя представителями иностранной компании, которая передавала информацию об объемах закупки газа Турции и ценах. Ущерб от ее деятельности оценивается в миллиарды долларов, — пишет сайт Finanz.ru.

По некоторым данным, этой иностранной компанией может быть Газпром. Отмечается, что российскую монополию могли интересовать данные о газовом месторождении, которое открыто Турцией в Черном море.