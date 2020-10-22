Владимир Путин впервые высказался об отравлении Алексея Навального

Президент, не называя политика по имени, утверждает, что лично поручил его выпустить на лечение в Германию. Путин отметил, что Навального могли бы и не выпускать из-за неких ограничений, связанных с его судебными процессами. Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев в интервью «Эху» это опроверг и подчеркнул, что никаких препятствий к выезду за рубеж у политика не было.

«Во-первых, таких ограничений не было. Во-вторых, генеральная прокуратура и любая другая она не имела бы к этим ограничениям никакого отношения. У нас дело уголовное в мировом судебном участке. Подписки о невыезде у него там нет. Так что ограничений в связи с уголовным делом о клевете у него нет. Так что Путин сказал ерунду», — заявил адвокат.

Алексей Навальный проходит курс реабилитации в Германии. Власти Евросоюза сочли доказанным, что он был отравлен химоружием «Новичок» и ввели в этой связи санкции. В черный список попал директор ФСБ Александр Бортников и 2 высокопоставленных сотрудника Кремля.