Чемпион Европы по тяжелой атлетике, россиянин Адам Малигов, дисквалифицирован из-за допинга

Как сообщили в Международной федерации тяжелой атлетики, четырехлетний срок отстранения будет отчитываться с 16 августа прошлого года. Ранее стало известно о дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил 6 российских тяжелоатлетов.
2020-10-22T20:32:22+03:00
2020-10-22T20:32:54+03:00
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20:32, 22 октября 2020
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