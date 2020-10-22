Политик Дмитрий Гудков вызван в центр противодействия экстремизму МВД для дачи неких объяснений

Гудков сказал радиостанции «Эхо Москвы», что речь идет о каких-то публикациях в интернете, каких именно, в полиции ему отказались сказать.

«В среду вечером в квартиру постучали и представились сотрудниками из полиции. На вопрос моей семьи, в чем дело, они ответили, что нужен Дмитрий Геннадиевич для того, чтобы вручить приглашение на допрос. Семья моя не открыла дверь, а предложила положить в почтовый ящик», – рассказал он.

Копию извещения, которое полицейские бросили в почтовый ящик, политик забрал сегодня, где было указано, что необходимо явиться 23 октября для «дачи каких-то пояснений».

«Я позвонил товарищу майору, спросил, чем обязан. На что он сказал, что ему какой-то следователь поручил со мной побеседовать по поводу публикации в интернете. Каких именно публикаций, он отказался сообщить по телефону», — рассказал политик. Д.Гудков связывает этот вызов с предстоящими выборами в Госдуму.

«Я догадываюсь, откуда это все берется, администрация президента и силовики готовятся к выборам в Госдуму, и видимо они ищут способы зачистить одномандатные округа от сильных оппозиционеров. Поскольку они знают, что я планирую участвовать в выборах по Северо-западному округу, где есть высокие шансы победить, поэтому может ищут какие-то поводы не пустить до кампании. То же самое с Юлией Галяминой происходит. А у нас же любая уголовка, которую можно высосать из пальца, может быть препятствием для участия в выборах в Госдуму», — заключил он.