Суд в Минске арестовал поэта Дмитрия Строцева на 13 суток за участие в митинге

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на его жену. По ее словам, якобы есть видео с камер наблюдения, на котором 4 октября рядом с литератором идет колонна людей с флагами.

Супруга Дмитрия Строцева добавила, что у него есть проблемы с сердцем и он нуждается в лекарствах. Дмитрий Строцев пропал накануне. Сегодня его имя нашли в списках задержанных, которые находятся в печально известном изоляторе на улице Окрестина. Люди, которые вышли из него на свободу, сообщали об издевательствах, избиениях и пытках.