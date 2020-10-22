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19:31, 22 октября 2020

Евросоюз ввел санкции против начальника ГРУ Игоря Костюкова из-за кибератаки на парламент Германии

Помимо руководителя главного управления Генштаба, в черный список попал предполагаемый хакер Дмитрий Бадин, который, по сведениям европейских властей, служит в 85-ом главном центре спецслужбы ГРУ. Этот центр также внесен в санкционный список, — сообщается в официальном журнале ЕС. Хакерская атака на парламент Германии была весной 2015 года. Российские официальные лица причастность к этому государства отрицают.



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